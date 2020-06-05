Предприниматели в Новосибирской области получили отсрочки по кредитам

Новосибирск, 5 июня. Отсрочки по кредитам и уплате налогов предоставляются сейчас предпринимателям в Новосибирской области. Процедуру одобрения прошли почти 2200 заявок.

Мера поддержки бизнеса связана с пандемией коронавируса и обеспечением устойчивого экономического развития региона.

В основном, предприниматели подают заявки на реструктуризацию кредитов, отсрочку по выплатам займов, господдержку по кредитам, полученным в 2020 году для обеспечения занятости населения.

Согласно реестру по области, 44,5 тысячи человек задействованы в отраслях экономики, наиболее пострадавших от карантинных мер. У них есть право на обращение с целью получить отсрочки по уплате налогов, страховых взносов.

С апреля по конец мая в региональное управление ФНС обратились 322 человека с целью получения отсрочки.

Право на получение субсидий для компенсации затрат во время самоизоляции имеют более 26 тысяч предпринимателей. Прием таких заявлений начался с мая, сообщает Infox.ru.