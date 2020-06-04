Мать из Новосибирска заявила, что у нее незаконно забрали пять детей

Новосибирск, 4 июня. Орган опеки забрал пять детей у матери в Новосибирске. По неофициальным данным, женщина по имени Екатерина сама от них отказалась. Многодетная мать называет такую информацию чушью. Она считает, что ее оговорила родственница.

Екатерина утверждает, что детей забрали незаконно, выбрав момент, когда она была на работе. С малышами был их отец, хотя в документах на детей он и не фигурирует, тем не менее, они ему родные.

По словам матери, сначала в квартиру пришла ее родственница и активистка Анна. Они назвали себя волонтерами, сняли на видео обстановку в доме и ушли, после чего пришли работники органа опеки.

«Они звонили, но нам на рабочем месте не разрешают телефон. На следующий день я сама перезвонила. Дети сейчас в реабилитационном центре, как мне сказали в опеке», — рассказала многодетная мать.

В ряде материалов Екатерину характеризуют как любительницу спиртных напитков, которая от государства получила выплаты на детей и пошла веселиться, забыв про малышей. Утверждается, что она устала от их характера.

Героиня публикации подчеркнула, что у нее есть вредная привычка — курение. Что касается алкоголя, то не чаще одного раза в три месяца она может выпить. Екатерина добавила, что получила она не 50 тысяч, а 20, которые потратила на детей.

Многодетная мать считает, что стала жертвой оговора со стороны своей тети. Та позвонила активистке и сообщила, будто дети брошены. Причину поступка родственницы мать не может выяснить — тетя на контакт не идет, сообщает телеканал «360».

Екатерина намерена судиться, обвинив активистку в ложном доносе. Многодетная мать подчеркнула, что дети были в порядке, никто их не бросал, даже мыслей таких не было.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила, что о данной семье информация поступила от активиста, мать же где-то скрывается.

«Когда органы опеки и ПДН были в квартире, там было чисто, дети ухоженные, чистенькие, продукты питания в соответствии с возрастом. Но находились они не с родителем, матери не было дома. Она пока скрывается, но находится на связи», — рассказала представитель госоргана.

По словам Екатерины, она хотела увидеться с малышами, но встреча пока не состоялась по причине сильной занятости уполномоченного сотрудника опеки.