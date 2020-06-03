Приложение для пациентов с COVID-19 заработало в Новосибирской области

Новосибирск, 3 июня. Минздрав Новосибирской области распорядился, чтобы пациенты с бессимптомной формой коронавируса лечились дома.

Глава профильного ведомства Константин Хальзов заявил, что у медиков региона есть опыт лечения таких пациентов. Министр добавил, что у них нет осложнений и состояние не ухудшается, пишет Infox.ru.

В Новосибирской области разработали мобильное приложение «112 – Экстренная помощь» для связи пациентов с медиками. По словам Хальзова, приложение помогает в реальном времени наблюдать за пациентами.

Использование данного приложения обязательно для пациентов с COVID-19, подчеркнул министр.

Напомним, что в регионах России снова начнут оказывать плановую медицинскую помощь. Соответствующее распоражение подписал премьер Михаил Мишустин.