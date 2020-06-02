Ночной ливень затопил ряд районов Новосибирска

Новосибирск, 2 июня. Сильный ливень обрушился на Новосибирск в ночь на 2 июня, многие улицы города оказались затопленными.

Ливневая канализация Новосибирска продемонстрировала полную беспомощность перед потоками воды, обрушившимися на город с неба. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, можно видеть заглохшие посреди улиц автомобили, а также пешеходов, бредущих по колено в бескрайних лужах.

Как сообщают очевидцы, наиболее серьезная ситуация сложилась на улицах Ленина, Орджоникидзе, Владимировской, проспектах Красном и Димитрова. Жители ряда домов жалуются на протекающие крыши. Пользователи соцсетей отмечают, что подобная ситуация повторяется из года в год, многие уже назвали случившееся «ночью гидроударов».

Впрочем, ливень затронул лишь часть городских кварталов. В ряде районов, как говорят горожане, дождь лишь «слегка поморосил».