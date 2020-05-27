В Новосибирске обманутые дольщики намерены жить в палатках под стенами своего долгостроя

Новосибирцы поверили городским властям и вступили в долевое строительство по госпрограмме «Жилье для российской семьи». Но вместо новоселья их всех ждал статус обманутых дольщиков. Потеряв во время пандемии работу, средства к существованию и надежду на помощь чиновников, оставшись с необходимостью выплачивать ипотеку, люди готовятся разбить на лето палаточный лагерь прямо на пустыре рядом со стройкой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В 2014 году первые лица Новосибирска во главе с губернатором Владимиром Городецким и мэром Анатолием Локтем перерезали красную ленту на малоэтажках ЖК «Новомарусино». Микрорайон включили в федеральную программу «Жилье для российской семьи», и для сотен малообеспеченных новосибирцев этот проект стал чуть ли не последней надеждой купить квартиры по приемлемой цене.

По генплану здесь планировалось строительство порядка 100 домов, двух детских садиков, школы, магазинов, парковок и даже храма. К возведению многоэтажных корпусов компания «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН) приступила в 2015 году. Городские власти, по данным открытых источников, выкупили здесь для расселения ветхого аварийного жилья 130 квартир на 234 млн рублей. Но в 2019 году ДЖН признали банкротом, что официально перевело всех дольщиков проекта, включая саму мэрию, в категорию обманутых. Вот только, в отличие от мэра, простым людям, поверившим высокопоставленной поддержке проекта, сейчас не на что жить. В условиях пандемии многие из них потеряли работу, и самоизолироваться им тоже негде, поскольку не на что снимать жилье. Безвыходность положения привела людей под стены собственных долгостроев, где они планируют разбить на лето палаточный лагерь.

«Мы не просто готовы, мы будем вынуждены туда заселиться, если власти не предпримут конкретных действий, потому выбора у нас нет, — рассказала ФАН обманутая дольщица ЖК «Новомарусино» Ирина Форрат. — Мы не верим заявлениям, которые администрация сделала для СМИ, что они якобы направили заявки в московский ППК «Фонд» для решения нашего вопроса. Пока нам не покажут документов, реального ходатайства, галочки, что это ходатайство принято, что мы действительно идем на софинансирование и достройку, мы не поверим им. Мы уже присмотрели отличный пустырь между нашей стройкой и детским садом. Примерно к 10 июня будет понятно, предприняли ли что-то власти и какова ситуация с карантинными мероприятиями. Мы намерены разместиться в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Пойдем в палатки и будем там жить, пока позволяет погода, а там посмотрим».

Годы борьбы за свою квартиру пошатнули здоровье Ирины, сейчас ей тяжело ходить, женщина потеряла работу и еле сводит концы с концами. Несовершеннолетний ребенок и ипотека довершают картину бедствия. Большинство пострадавших в этой истории находятся не в лучшем положении.

«Всего пострадало 725 семей, и почти у 70% из них нет своего жилья, — поделилась подробностями Форрат. — В основном это семьи с детьми, многодетные, потому что проект шел по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Почти все мы снимаем либо живем у родственников и еще платим ипотеку. У нас особая категория — малоимущие, многодетные, пенсионеры, ведь ценник недвижимости здесь изначально был пониже, чем в среднем по региону, плюс федеральная программа позволяла получить ипотеку с господдержкой. Люди шли, чтобы хоть как-то решить свой жилищный вопрос, а теперь остались в безвыходной ситуации».

Поселок Новомарусино застраивается с 90-х годов. За прошедшие десятилетия на объектах сменилось несколько застройщиков. Как уже говорилось выше, многоэтажки социального квартала, где приобрели квартиры Форрат и ее товарищи по несчастью, начали возводить в 2015 году силами компании ДЖН. В тот период люди поверили в поддержку властей, ведь мэр города Анатолий Локоть деятельно расхваливал перспективы развития микрорайона, фактически выступив его живой рекламой. Но уже в ноябре 2017 года в суд был подан иск о банкротстве компании ДЖН, и спустя пару лет борьбы, летом 2019 года, оно было признано. Осенью 2019 года, объединившись с дольщиками остальных домов «Новомарусино», отчаявшиеся люди решились на голодовку.

После этого, по словам пострадавших, дело на какое-то время сдвинулось с мертвой точки: по вопросу «Новомарусино» еженедельно собирались рабочие группы, составлялись маршрутные карты дальнейших действий, однако все затихло в марте, когда по стране прокатились первые волны карантинных мероприятий.

«В последний раз рабочая группа заседала в феврале, — рассказала Форрат. — С марта про нас как будто забыли, все просто исчезли с горизонтов. Чтобы напомнить о себе, в минувшие выходные мы провели акцию «Самоизоляция», въехав на несколько часов в наши недостроенные квартиры. Можно сказать, что с нашей стороны это было предупреждение властям. Нам некуда отступать и нечего терять, и в следующий раз мы не ограничимся временной акцией, а поселимся у стройки в палатках, потому что других домов у нас все равно нет».

Что характерно, пока сотни впадающих в отчаяние дольщиков ищут, где и на что им жить, и готовятся к осаде собственных долгостроев в палатках, на официальной странице мэрии красуются совсем другие информационные поводы. Судя по всему, по мнению городского правительства, больше всего новосибирцев волнует, куда бежать, если укусил клещ. Последние упоминания о дольщиках «Новомарусино» на ресурсе датируются 2018 годом, позже Анатолий Локоть явно предпочел не вспоминать о том, как когда-то поддерживал этот проект.