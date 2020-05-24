Полиция начала проверку после публикаций о вечеринке в центре Новосибирска

Новосибирск, 24 мая. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области проведут проверку после появления в социальных сетях и местных средствах массовой информации сообщений о вечеринке, которая якобы произошла в центре Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как писали журналисты, вечеринка прошла в ночь на воскресенье, 24 мая, на площади Ленина. В Сеть были выложены многочисленные снимки и ролики. На кадрах можно было увидеть десятки людей, которые танцевали под громкую музыку на парковке, некоторые из них забирались на автомобили.

Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, новость о массовом мероприятии является фейком.

«Полиция проводит проверку по факту появления публикаций, также проводится проверка по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины», — подчеркнули в полиции.

Как пишет ТАСС, сотрудники министерства внутренних дел проверят подлинность опубликованных фотографий и видео, не исключая, что они могли быть сняты в другое время и являются фейком.

Напомним, на данный момент Новосибирская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края по числу заразившихся коронавирусом.

На утро 24 мая в регионе число выявленных больных COVID-19 составляет 2124 человек, из них 134 детей, 891 человек выздоровел, 29 умерли. В начале апреля 2020 года в регионе был введен режим самоизоляции, запрещалось покидать свои дома, кроме как для выгула питомцев, походов за продуктами и лекарствами и на работу. При этом 11 мая режим был ослаблен. На данный момент в Новосибирской области открыты парки и скверы, разрешены прогулки и занятия спортом во дворах не более чем вдвоем.