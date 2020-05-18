Двое пациентов с коронавирусом скончались в Омской области

Новосибирск, 18 мая. Шестьдесят пять случаев коронавируса выявили в Омской области за сутки, сообщили в региональном Минздраве.

Большинство вновь заболевших проживают в Омске (49). Число случаев коронавируса в регионе достигло 599, за последние сутки двое мужчин скончались, у которых был подтвержден COVID-19.

Врачи диагностировали у них тяжелую форму пневмонию, а также хронические заболевания. Количество летальных случаев в регионе достигло 16.

Омск находится на первом месте среди городов Сибири по числу летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Ученые полагают, что остановить распространение вируса поможет коллективный иммунитет.

Считается, что в этом случае доля невосприимчивого населения к коронавирусу должна достичь 60%. У таких пациентов есть антитела, уничтожающий враждебный вирус изнутри. Тем самым, они не передают вирус, разрывая цепочку заражений.

Люди, которые уже переболели коронавирусом, могут вернуться к нормальной жизни и не являются угрозой для остальных. Ученые полагают, что иммунитет к вирусу может сохраняться до года.