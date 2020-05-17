Жарившего шашлыки на балконе жителя Новосибирска сняли на видео

Новосибирск, 17 мая. Житель Новосибирска развел огонь прямо на балконе, чтобы пожарить шашлыки. Видео опубликовали в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как пламя поднимается почти в рост человека. А весь дым идет к соседям. Пользователи предложили срочно вызвать правоохранителей и наказать нарушителя.

Мужчина проигнорировал правила безопасности и требования МЧС РФ по Новосибирской области, которое ввело противопожарный режим.

«Откуда в нормальном доме берутся такие колхозники? Видно, что питекантропы еще не перевелись», — написал один из пользователей.

Это не первый инцидент с огнем на майских праздниках. Ранее двое молодых людей пожарили шашлыки на Сенной площади в Петербурге. Нарушителей задержали правоохранители.

Хулиганы утверждали, что не нарушали общественный порядок и устроили свое шоу ради подписчиков блога.