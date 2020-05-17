Коронавирус выявили у 70 жителей Омской области за сутки

Новосибирск, 17 мая. Сразу 70 случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Новосибирской области, сообщили в региональном оперштабе.

Почти 30 пациентов выписали из стационаров. Всего в регионе выявили 1581 случай коронавируса, 20 человек скончались. В реанимационных палатах находятся 56 человек.

В Новосибирской области госпитализированы 67 детей с подозрением на коронавирус. Медики наблюдают за двумя тысячами человек.

Эксперты сообщили, что число страхований жизни во время эпидемии выросло в разы. Согласно социологическим исследованиям, каждый десятый россиянин думает о необходимости страховки на случай заражения COVID-19.

Однако в РФ уровень смертности в 7,5 раз ниже, чем в других странах. В правительстве считают, что это результат работы медиков и эффективность принятых властями регионов мер.

Также растет количество тестов на коронавирус, которые выявляют COVID-19 даже у людей без симптомов. Таким образом врачи прерывают цепочку распространения вируса.