Пациентка с коронавирусом скончалась в Омской области

Омск, 17 мая. Коронавирус подтвердился у 40 жителей Омской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.

Тридцать пять инфицированных выявили в Омске за сутки, остальные — жители области. Минздрав по региону сообщил, что скончалась одна женщина с подтвержденным коронавирусом.

У нее был диагностирован ряд хронических заболеваний. Всего в Омской области скончались 12 человек.

Эксперты напоминают, что в продуктовых магазинах можно заразиться коронавирусом. Они отмечают, что упакованные продукты более безопасные, с них можно снять полиэтилен и утилизировать.

Немного сложнее с продуктами без упаковки, например с овощами. В этом случае каждый овощ нужно замочить в горячей воде на некоторое время.

Специалисты рекомендуют использовать при входе в дом тряпку, которая пропитана раствором хлорки. Каждый раз, когда вы возвращаетесь с улицы, тщательно вытирайте обувь.