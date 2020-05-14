Один пациент с коронавирусом скончался в Омской области за сутки

Омск, 14 мая. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Омской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.

Мужчине было 67 лет, его организм не справился с нагрузкой. В Минздраве Омской области пояснили, что у пациента двусторонняя пневмония протекала с осложнениями. У него также была патология сердечно-сосудистой системы.

За сутки в Омской области выявили еще 34 случая коронавируса, с начала эпидемии общее число инфицированных составило 389 человек.

Эксперты считают, что самоизоляция, в которой оказались россияне, подтолкнула предпринимателей развивать различные удаленные сервисы услуг. Экономика после эпидемии будет другой, добавляют эксперты.

Предприниматели ищут новые точки выхода на покупателя, этому способствует Интернет. К примеру, салоны красоты, которые оказались закрыты, стали продавать индивидуальные наборы для домашнего ухода за волосами.

Магазины спортивных товаров тоже увеличили продажи инвентаря для занятий дома. Благодаря дистанционной работе выживают химчистки — они забирают одежду прямо из дома клиентов. В целом эксперты ожидают бум удаленных сервисов.