Омичка убила малолетнюю дочь, запихав ей кусок хлеба в горло

Омск, 14 мая. Апелляционный суд Омска оставил без изменений приговор Светлане Мирзоевой о лишении свободы на 11 лет за убийство малолетней дочери.

Преступление произошло 9 мая прошлого года, когда женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она рассердилась, увидев, что девочка раскрошила хлеб на столе.

Мать схватила ребенка и засунула ей в горло кусок хлеба, перекрыв дыхательные пути. В результате девочка скончалась, после чего омичка спрятала ее тело.

Во время следствия она неоднократно пыталась свалить вину на своего сожителя. Женщина так и не признала вину в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области пьяная мать задавила трехмесячного малыша во сне. Еще один трагический инцидент произошел в Московской области, где мать насмерть забила годовалого сына.