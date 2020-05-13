Более 70 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

Новосибирск, 13 мая. Еще 74 новых случая коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области, сообщили в оперштабе по региону.

Полностью выздоровели 66 человек, общее число случаев заболевания в регионе достигло 1300 человек, 80 из них несовершеннолетние, 16 человек скончались.

Больше всего пациентов с коронавирусом было зарегистрировано в Новосибирске — 1472. Медики напоминают, что снизить риск заражения вирусом помогут средства защиты.

По словам телеведущей Елены Малышевой, следует носить перчатки. При снятии использованных перчаток нельзя касаться их голыми руками. Лучше выворачивать перчатки наизнанку, а потом тщательно мыть руки.

В России возрос интерес к страхованию жизни от коронавируса и телемедицине, когда консультацию оказывают онлайн. Граждане стали меньше обращаться за помощью к стоматологам и терапевтам.

Финансовое положение многих россиян не так стабильно, поэтому после завершения эпидемии эксперты ожидают рост объема накоплений у граждан. Граждане станут чаще обращаться в банки и будут разумнее распоряжаться средствами, отмечают аналитики.