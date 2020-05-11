Режим самоизоляции продлили в Новосибирской области

Новосибирск, 11 мая. Режим самоизоляции после 11 мая продлят в Новосибирской области, однако горожанам позволят гулять и заниматься спортом на улице. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников.

«Принято решение о продлении в Новосибирской области на время действия режима повышенной готовности так называемого режима самоизоляции», — заявил Травников.

При этом он подчеркнул, что режим самоизоляции будет смягчен. С 12 мая местным жителям разрешены прогулки на свежем воздухе. Отмечается, что проводить время на улице можно не более чем по два человека или членами одной семьи. Кроме того, снят запрет на занятия на улице спортом и посещение кладбищ на территории области. Масочный режим продолжает действовать без изменений, передает НСН.

«Дополнительно разрешается возобновить деятельность продовольственным рынкам за исключением рынков в Новосибирске», — сказал губернатор.

Также власти заявили о продлении дистанционного обучения в школах и техникумах. Дошкольные учреждения продолжают работать в режиме дежурных групп.

По последним данным, в регионе выявлен 1171 случай коронавирусной инфекции, 314 человек выздоровели, 15 скончались.

В МВД России заявили, что большинство россиян с пониманием относятся к режиму самоизоляции и соблюдают все предписания. Однако остается категория граждан, которые несмотря на ограничительные меры, продолжают собираться большими компаниями в публичных местах, передает «Дейта».