Коронавирус выявили у 34 жителей Омской области за сутки

Омск, 10 мая. Еще у 34 человек в Омской области выявили коронавирус за сутки, сообщили в региональном Минздраве.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 279 человек. В больницах города находятся 127 пациентов, в том числе шесть детей.

Больше 80 человек с коронавирусом лечатся на дому, болезнь у них протекает в легкой форме. Региональный Роспотребнадзор напомнил, чтобы жители Омской области соблюдали дистанцию и отказались от физических контактов с людьми, с которыми они не живут в одном доме.

Как пишут СМИ, ограничения в Омской области могут поэтапно снимать с 12 мая. Решение об отмене ряда карантинных мер должны принять на заседании оперштаба, которое пройдет 10 мая.

Со вторника могут разрешить индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. В конце мая могут заработать небольшие офисы, численность сотрудников в которых не превышает 10 человек.

Открытие торговых центров запланировано на начало июня. Однако официальной информации о смягчении ограничений пока нет.