Житель Омской области зарезал кухонным ножом 96-летнего ветерана

Омск, 10 мая. Пенсионер зарезал 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Тевризе Омской области, сообщили в СК РФ.

Убийство произошло вечером 6 мая. В квартиру ветерана в гости пришел 65-летний мужчина. Как пояснили в ведомстве, между ними произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

Гость схватил кухонный нож и нанес несколько ударов ветерану. Пострадавший получил тяжелые раны, он скончался. После совершенного преступления подозреваемый скрылся.

Позднее полиция задержала мужчину и отправила его под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области мужчина расправился со своей подругой, расчленил ее тело ножом и выбросил в мусорный бак. Убийство произошло во время распития спиртных напитков.

Аналогичный инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, где пьяный гость на свадьбе зарезал жениха. Жених получил тяжелое ранение и умер.