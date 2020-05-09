Новосибирский театр пригласил россиян на концерт к Дню Победы

Новосибирск, 9 мая. Артисты Новосибирского академического театра оперы и балеты (НОВАТ) пригласили россиян на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы.

Один из самых популярных театров Новосибирска в День Победы отмечает юбилей. Он был открыт в первые дни после объявления победы над фашистскими захватчиками.

12 мая 1945 года театр принял первых зрителей. НОВАТ открылся оперой Михаила Глинки «Иван Сусанин». Эта премьера стала для местных жителей символом мира.

Артисты, творческие руководители и ветераны театра поздравят россиян Победой. Они выражают огромную благодарность поколению, которое дало людям возможность жить и творить.

Зрители услышат песни Эдуарда Колмановского, Микаэла Таривердиева, Серафима Туликова, Василия Соловьева-Седого, Яна Френкеля.