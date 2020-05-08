Систему цифровых пропусков готовятся внедрить в Сибири

Новосибирск, 8 мая. Систему цифровых пропусков могут внедрить в регионах Сибирского федерального округа. Пропускная система будет работать на основе программного обеспечения, которое уже успешно показало себя в Москве. Об этом рассказал полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Меняйло заявил, что сроки ввода цифровых пропусков зависят от эпидемиологической обстановки.

«Все губернаторы на последнем совещании, которое мы проводили в режиме ВКС, подтверждают, что примут участие в этой системе. Это единое программное обеспечение, поэтому выдумывать какие-то новые системы, новые платформы для того, чтобы потом состыковывать их, я думаю, смысла нет», — заявил полпред.

По словам полпреда, в некоторых регионах Сибири готовы к работе собственные системы. Так, в Красноярском крае могут использовать систему регистрации участников и гостей прошедшей Универсиады. Однако Меняйло надеется, что все поддержат ту систему, которая уже введена в Москве и области.

«Первое — это единая база данных. Второе – мы сможем войти в нее тогда, когда все шероховатости на пилотных регионах будут отработаны. Единая база данных хороша тем, что мы будем знать перемещение людей, все это видеть», — объяснил Меняйло.

Регионы Сибири только готовятся к внедрению такой пропускной системы. Данный вопрос повторно обсудят во время заседания координационного штаба при полпреде с участием губернаторов. Меняйло подчеркнул, что решения будут зависеть от обстановки, если она будет ухудшаться, то режим пропусков будет введен.