Почти 200 случаев коронавируса выявили в Омской области

Омск, 6 мая. Еще шесть случаев коронавируса выявили в Омской области за сутки, сообщили в региональном Минздраве.

Число случаев коронавируса в регионе увеличилось до 197 человек, 44 выздоровели, скончались пятеро. В Минздраве отметили, что жители региона должны очень внимательно относиться к личной гигиене.

В ведомстве добавили, что ученые многих стран мира разрабатывают вакцину. А пока следует оставаться дома, чтобы не заболеть и не создавать нагрузку на систему здравоохранения.

Власти Омской области просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции, чтобы справиться с эпидемией. В России продлили нерабочие дни до 11 мая по решению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской и Московской областях ввели масочный режим. Средства индивидуальной защиты рекомендуют надевать в общественных местах, в том числе в магазинах, банках, магазинах.

Медики напоминают, что при возвращении домой медицинскую маску нужно утилизировать, сменить одежду, хорошо вымыть руки и лицо. Такие простые меры защиты помогут уберечься от коронавируса.