Больницу имени Кабанова в Омске закрыли на карантин

Омск, 5 мая. Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что больница имени Кабанова в Омске закрывается на карантин.

В медучреждении находятся 417 пациентов, карантин продлится две недели. Из отделения пульмонологии горбольницы №1 имени Кабанова пациентов направляют в отделение, где находятся зараженные коронавирусом.

По словам Солдатовой, больница приостанавливает прием новых пациентов из-за риска распространения вируса. Глава ведомства отметила, что ситуация находится под контролем.

Учреждение будет работать в изолированном режиме. Вынужденные меры безопасности были приняты для врачей и пациентов. У всех обитателей больницы возьмут анализ на коронавирус.

По данным на 5 мая, в Омской области зарегистрирован 191 случай коронавируса, 42 человека выздоровели, пятеро скончались.

Медики напоминают, что в группу риска входят пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, в том числе, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. Вирус обостряет течение хронического недуга и может привести к летальному исходу.

Власти Омской области призывают жителей региона оставаться дома на майских праздниках. Это поможет снизить риски и сохранить здоровье.