Пятый пациент с коронавирусом скончался в Омске

Омск, 5 мая. Тридцать человек заразились коронавирусом в Омской области за последние сутки, сообщили в Минздраве региона.

За сутки три человека выздоровели, еще один пациент скончался. Как пояснили в Минздраве, у 82-летней женщины было несколько хронических заболеваний. У нее также подтвердился коронавирусом.

В ведомстве подчеркнули, что у людей в пожилом возрасте болезнь протекает с осложнениями. Коронавирус может ускорить течение хронических болезней и привести к летальному исходу.

С начала эпидемии коронавируса в Омске зафиксировали 191 случай заболевания, полностью выздоровели 42 человека, скончались пятеро.

В Роспотребнадзоре добавили, что из 30 вновь заразившихся 16 — медики и двое детей. Остальные пациенты взрослые. Коронавирус выявили у четырехмесячного малыша и пятилетнего ребенка.

Только два случая являются завозными, остальные заразились на территории Омской области, отметили в надзорном ведомстве.

Власти региона продлили режим самоизоляции до конца майских праздников. Жителей Омской области просят оставаться дома, чтобы не заболеть коронавирусом.