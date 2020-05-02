Девять детей заболели коронавирусом в Омской области

Омск, 2 мая. Еще девять человек за последние сутки заразились коронавирусом в Омской области, сообщили в региональном Минздраве.

В Омской области всего зафиксировано 116 случаев коронавируса, выздоровели 27 человек. Лечение от коронавируса проходят девять детей.

По данным ведомства, 47 пациентов находятся в стационарах. У 39 человек коронавирус протекает в бессимптомной форме, но за такими пациентами наблюдают медики.

В Минздраве подчеркнули, что регион пока не достиг пика эпидемии коронавируса. Власти Омской области просят жителей соблюдать самоизоляцию.

Напомним, что по решению президента Владимира Путина в России нерабочие дни продлили до 11 мая.

Ранее сообщалось, что в Омске скончалась пожилая женщина, у которой подтвердился коронавирус. Тульская, Калужская и Ростовская области вошли в десятку регионов страны с наибольшим числом заразившихся коронавирусом.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, 2 мая в России зафиксированы более 114 тысяч случаев заражения вирусом, выздоровели 13,2 тысячи человек, скончались 1169 человек.