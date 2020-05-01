Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Омске

Омск, 1 мая. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Омской области за сутки, сообщили в региональном Минздраве.

По данным на 1 мая, всего выявлено 97 случаев коронавируса, выздоровели 26 человек, трое скончались. За сутки коронавирус подтвердился у 10 человек, умерла пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом от обширного инсульта.

Как пояснили в Минздраве Омской области, 70-летняя местная жительница поступила в больницу 23 апреля в тяжелом состоянии. Врачи выявили признаки инсульта и обширное кровоизлияние в мозг. Омичке также диагностировали двустороннюю пневмонию.

Женщина находилась в коме на аппарате ИВЛ, после чего у нее развилась полиорганная недостаточность. Спасти ее жизнь не удалось. Глава регионального Минздрава Ирина Солдатова призвала жителей региона оставаться дома.

Она подчеркнула, что в группу риска входят пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. В регионе под медицинским наблюдением находятся более 1,6 тысячи человек. В обсервационные центры помещены 42 человека.

Режим самоизоляции в регионе продлили до 11 мая. Власти пока не запустили дачные автобусы, посещение леса запрещено до 29 мая.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области за сутки скончались двое пациентов с коронавирусом. У одного из них было выявлено онкологическое заболевание.