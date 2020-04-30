Установившую план по штрафам за нарушение самоизоляции сотрудницу УМВД уволили

Новосибирск, 30 апреля. Начальника службы участковых УМВД Новосибирска уволили после того, как в Сеть попало ее требование выполнять «план» по штрафам за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил представитель ГУМВД по региону.

В Сети появились голосовые сообщения, в которых начальник УМВД Новосибирска дала подчиненным указание составлять «по 8–10 протоколов» в день за нарушение режима самоизоляции.

В сообщении сотрудница полиции потребовала оформлять «всех поголовно», кроме стариков и женщин с колясками. Начальник УМВД пригрозила, что если план не будет выполнен, то рабочий день будет продлен.

За минувшие сутки в РФ было выявлено 7099 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся с начала эпидемия составило 106 498 человек. 11 619 человек выздоровели, 1073 пациентов умерли.

В ряде регионов РФ власти ввели режим самоизоляции, который запрещает гражданам покидать свои дома, за исключением особых случаев.