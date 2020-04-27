В Новосибирской области вводится масочный режим

Новосибирск, 27 апреля. В Новосибирской области с понедельника вводится повсеместный масочный режим, за последние сутки в регионе было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на совещании в областном правительстве заявил глава областного Минздрава Константин Хальзов.

Отмечается, что в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 составило 347, 42 случая за последние сутки.

«Выписано 39 человек. Сегодня ожидаем дополнительную выписку», — подчеркнули эксперты.

Как пишет РИА Новости, кроме того, он отметил, что в целом по ОРВИ заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 50%.

Ранее директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев заявил, что ограничения, принятые в Москве на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа, могут быть сняты, если прирост новых случаев заболевания станет стабильно ниже пяти процентов.

По словам Лукашева, которые приводят «Известия», рост числа новых случаев заражения коронавирусом в российской столице составляет сегодня около восьми процентов в день и пока не позволяет говорить о том, что ситуация находится под полным контролем.

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, до середины мая введение существенных послаблений будет нелогичным. К концу майских праздников, считает он, ситуация с распространением коронавируса в России начнет стабилизироваться.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич полагает, что на период майских праздников стоит усилить ограничительные меры, потому что в эти дни существует угроза серьезного ослабления режима самоизоляции.