В Новосибирской области за сутки выявили 58 новых случаев коронавируса

Новосибирск, 26 апреля. Коронавирус за сутки подтвердился еще у 58 пациентов в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число официально подтвержденных случаев заражения на территории региона достигло 305, в том числе 13 детей. Отмечается, что 39 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, четыре человека скончались.

В данный момент в отделениях реанимации находятся 26 инфицированных граждан, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным оперштаба, в детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на опасную коронавирусную инфекцию, в том числе дети с уже подтвержденным диагнозом. Всего в стационарах Новосибирска в данный момент проходит лечение 481 человек, включая пациентов с положительными результатами тестов на коронавирус. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, девять – в Черепановскую ЦРБ.

Ранее министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова рассказала о том, какими препаратами лечат пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе, передает «РИА 56».

