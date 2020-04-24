Более 40 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

Новосибирск, 24 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Новосибирской области сообщил, что за сутки в регионе заболел еще 41 человек.

За пределы области выезжал только один заболевший, 15 человек никуда не ездили и не контактировали с пациентами. 25 заболевших входят в круг контактов с теми, у кого коронавирус подтвердился.

По данным на 24 апреля, в Новосибирской области всего 209 случаев заражения вирусом, из них восемь несовершеннолетних. Медики вылечили 24 человека, четверо скончались.



В детскую больницу №3 поместили под наблюдение 50 детей с подозрением на коронавирус. Взрослые пациенты находятся в инфекционных стационарах Новосибирска. Врачи провели почти 20 тысяч тестов на вирус.

Замгубернатора региона Сергей Нелюбов призвал жителей соблюдать самоизоляцию. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса. Выходить на улицу можно только в крайнем случае, чтобы купить продукты и лекарства, выгулять собаку.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом зафиксировал увеличение числа заболевших в Ростовской и Челябинской областях.