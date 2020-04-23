В МЧС отметили резкое осложнение пожароопасной обстановки в Новосибирской области

Новосибирск, 23 апреля. На территории Новосибирской области осложняется ситуация с природными пожарами, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По данным МЧС, пострадавших нет, но жаркая погода без осадков и шквалистый ветер способствуют быстрому распространению огня. Основная причина новых очагов — человеческий фактор. Местное население массово и неконтролируемо сжигает траву.

В помощь пожарно-спасательным подразделениям задействованы аварийно-спасательные службы Новосибирска и Новосибирской области, службы водоснабжения, добровольные пожарные команды, а также в готовности находятся специалисты Минобороны РФ, других ведомств и служб.

Помимо основной пожарной техники также применяются поливомоечные машины, пожарный катер — он набирает воду из водоемов и подает на тушение по рукавным линиям, в Мошковском районе уже задействуется пожарный поезд.

«При необходимости будет задействовано еще пять пожарных поездов от РЖД и авиация Росгвардии, подразделения Минобороны, добровольческие бригады», — отметили в МЧС.

В северных и центральных районах области будут работать бригады беспилотных летательных аппаратов. Всего в регионе задействована общая группировка в количестве 1550 человек и 330 единиц техники, из них от МЧС России 1286 человек и 181 единица техники, уточнили в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области развернут оперативный штаб, усилены оперативные дежурные смены Центра управления в кризисных ситуациях, постоянно работают служба пожаротушения и центральный пункт пожарной связи.