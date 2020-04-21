Подозреваемого в каннибализме мужчину задержали в Новосибирской области

Новосибирск, 21 апреля. Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве трех человек в одном из отдаленных райцентров Северного района Новосибирской области. Расправу над людьми связывают с каннибализмом.

С заявлением о пропаже мужа в полицию обратилась одна из жительниц города Северный. Правоохранители прочесали территорию и обнаружили тело пропавшего мужчины.

«В результате оперативно-следственной работы с подозреваемым удалось установить, что мужчина убит, а его тело расчленили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что велосипед погибшего мужчины был обнаружен во дворе у одного из односельчан, который так и не смог объяснить откуда у него вещи покойного. Кроме того, во время обыска в доме мужчины были также обнаружены окровавленная одежда и части тела убитого местного жителя, передает «Пятый канал».

Также полицейские перекопали придомовой участок 66-летнего хозяина дома и обнаружили там останки еще трех человек. В настоящий момент мужчина задержан. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство.

В данный момент правоохранители выясняют подробные обстоятельства и причины случившегося. Назначено проведение доследственной проверки.