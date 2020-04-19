Спускавшаяся по простыням с 4-го этажа омичка уронила ребенка

Омск, 19 апреля. Пьяная жительница Омска с ребенком спускалась по простыням с четвертого этажа, сообщили в ГУ МВД России по Омской области.

Инцидент произошел в ночь на 19 апреля на проспекте Менделеева. В полицию позвонил очевидец и рассказал о громких криках женщины.

Он заметил ее висящей на простынях. Призыв о помощи услышали соседи, они выбежали на улицу. В этот момент женщина выронила ребенка и ухватилась второй рукой за простынь.

Люди сумели поймать малыша, но при падении он ударился головой о стену. Женщину сняли с простыней только прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и травмирования малыша.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа. Один ребенок погиб на месте происшествия, второму удалось выжить.

Ранее сообщалось, что годовалый малыш выжил после падения с десятого этажа в Оренбурге.