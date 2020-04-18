Третий пациент с коронавирусом скончался в больнице Новосибирска

Новосибирск, 18 апреля. Третий пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Новосибирской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

По имеющейся информации, скончался 49-летний мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией в начале апреля. Он обратился к медикам за помощью лишь спустя неделю после заражения. Мужчина был госпитализирован в отделение реанимации с двусторонней пневмонией. Врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции. Новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами», — сообщили в штабе.

Врачи боролись за его жизнь, однако их усилия оказались напрасными. Власти напомнили горожанам, что при первых же признаках ОРВИ необходимо обращаться за помощью к медикам и не заниматься самолечением.

На сегодняшний день на территории Новосибирской области официально зарегистрировано 86 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, 16 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей находятся 1926 человек.