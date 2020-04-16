Новый случай коронавируса зафиксировали в Омске

Омск, 16 апреля. Число заразившихся коронавирусом в Омске увеличилось до 23 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 16 апреля, в Омске зафиксировали еще один случай коронавируса. Выздоровели девять человек, смертей пациентов с коронавирусом нет.

Напомним, что Москва, Подмосковье и Петербург входят в десятку регионов с набольшим количеством зараженных. В этой категории также Республика Коми, Нижегородская, Ленинградская, Мурманская области и Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что в Республике Удмуртия зафиксировали первые случаи пациентов с коронавирусом. Двое мужчин имели хронические заболевания, коронавирус ускорил течение основных болезней.

В Оренбургской медицинском университете закрыли на карантин одно из общежитий из-за заболевшей коронавирусом студентки-старшекурсницы.

В московском регионе растет число выздоровевших пациентов, в Подмосковье за последние сутки выздоровели 16 человек.