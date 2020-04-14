Новосибирск, 14 апреля. Первый пациент с коронавирусом умер в больнице Новосибирска. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

По имеющейся информации, скончался 68-летний мужчина с диагнозом «коронавирусная инфекция». На фоне сопутствующих патологий, таких как сахарный диабет, ожирение и ишемическая болезнь сердца, у него развилась пневмония. Отмечается, что мужчина почувствовал недомогание 1 апреля, но предпочел заниматься самолечением. Спустя шесть дней он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

«Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, с учетом ухудшения состояния перевели на искусственную вентиляцию легких», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Новосибирской области официально зарегистрированы 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 пациентов выписаны после полного выздоровления. Под наблюдением врачей остаются 1402 человека.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением дома находятся 7 тысяч москвичей с коронавирусной инфекцией. Медики анализируют состояние зараженных и выявляют симптомы ухудшения самочувствия с помощью аудио и видеосвязи, передает «Парламентская газета».