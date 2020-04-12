Пожилые омичи без масок отстояли службу в Успенском соборе

Омск, 12 апреля. Храмы во время режима самоизоляции в Омске продолжают работать в обычном режиме, несмотря на распоряжение губернатора Александра Буркова об ограничении посещения религиозных объектов.

11 апреля в Успенском соборе прошла служба, на которой присутствовало до 100 человек. В храме было много пожилых людей, которые находятся в группе риска по коронавирусу. Верующие стояли без средств индивидуальной защиты близко друг к другу.

Прихожане сослались на то, что храмы посещать не рекомендовано, но и не запрещено. Один из жителей Омска рассказал, что у него есть разрешение на работу, поэтому он может спокойно выходить на улицу.

«Может быть, я просто в церковь шел, а тут служба. Молиться, конечно надо, это ведь господь наслал, надо его молить об избавлении», — сказал омич.

Другая прихожанка сообщила, что три недели никуда из дома не выходила, а на религиозные праздники вышла. Она приехала в храм в медицинской маске, но сняла, когда заметила других прихожан без масок.

Напомним, что власти Омска продлили режим самоизоляции до 19 апреля включительно. Образовательные учреждения переведены на дистанционную работу. По последним данным, в Омске выявлено 19 зараженных коронавирусом, семь из них дети.

Один человек находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему медицинскую помощь. У остальных пациентов болезнь протекает в легкой форме или без симптомов.