Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Омске

Омск, 12 апреля. Число зараженных коронавирусом омичей увеличилось на два человека, сообщили в Минздраве Омской области.

По данным ведомства, всего заболевших 19 человек, 7 из них дети. Пять пациентов уже переболели, их выписали из больницы.

В региональном Минздраве отметили, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. У большинства болезнь протекает без симптомов или в легкой форме.

«В тяжелом состоянии один пациент старшей возрастной группы, он стабилен», — рассказали в ведомстве.

Известно, что среди заболевших находятся туристы и те, кто заразился на территории России. Власти Омской области продлили до 19 апреля режим самоизоляции. Школы и вузы работают дистанционно.

Выходить на улицу без крайней необходимости запрещается. По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах страны. Скончались 130 человек, выздоровел 1291 человек.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Это необходимо, чтобы остановить распространение коронавируса и мобилизовать силы перед пиком эпидемии.

Российские власти призывают население ответственно отнестись к рекомендациям врачей. Выходить на улицу без средств защиты опасно. Они попросили оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких.