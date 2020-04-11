Почти 2 тысячи человек остаются на домашнем карантине в Омске

Омск, 11 апреля. Новых зараженных в Омске за последние сутки не выявлено, сообщили в Минздраве Омской области.

По данным ведомства, в регионе коронавирусом болеют 14 человек. Три человека полностью выздоровели и выписались из больницы.

На домашнем карантине остаются почти две тысячи человек. Среди них прибывшие из Москвы, Петербурга и после заграничной поездки.

Восемь человек находятся под наблюдением медиков. По словам главы омского управления Роспотребнадзора Александра Криги, пик эпидемии не пройден.

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 19 апреля. Правительство региона отслеживает ситуацию с коронавирусом и принимает соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что в аптеки города поступила крупная партия медицинских масок по 20 рублей.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй. Власти Китая сообщили в ВОЗ об очаге инфекции в городе Умань.

По предварительным данным, разносчиками вируса могли быть летучие мыши. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

Правительства всех стран мира приняли меры по защите населения. Однако в некоторых странах ситуация оказалась намного сложнее, среди них США, Италия, Турция, страны Европы.

За последние сутки в РФ зафиксировано 1667 случаев коронавируса в 49 регионах. Жертвами вируса стали 12 человек.