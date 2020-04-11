Партия дешевых масок поступила в аптеки Омска

Омск, 11 апреля. Партию недорогих масок из 200 000 штук завезли в аптеки Омска, сообщили в Минздраве Омской области.

Цена на маски не превышает 20 рублей. Как отметили в ведомстве, на следующей неделе ожидается партия еще из 900 000 масок. В правительстве региона пояснили, что распределяли маски между аптеками, исходя из потока посетителей.

В последние две недели жители Омска жаловались на дефицит медицинских масок и марли для индивидуального пошива средств защиты. В связи с такой ситуацией многоразовые маски начали выпускать городские ателье.

Власти России ограничили продажу медицинских масок, средства защиты будут продаваться только в аптеках. Как отмечают эксперты, медицинские маски можно использовать в течение двух часов.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Омске коронавирусом заражены 17 человек, три человека полностью выздоровели. Жертв коронавируса в Омске нет.