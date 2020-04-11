Водитель легковушки в Омске сбил школьницу на велосипеде

Омск, 11 апреля. Водитель ГАЗ-3110 сбил подростка на Омской трассе, сообщили в ГУ МВД России по Омской области.

ДТП произошло вечером 10 апреля на 3-м километре трассы «Москаленки — Гвоздевка», пострадала 14-летняя девочка. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Правоохранители выяснили, что 22-летний водитель сбил девочку на велосипеде. Пострадавшую срочно госпитализировали. Медосвидетельствование показало, что мужчина во время вождения был трезв.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу школьника. Мальчика с травмой ноги доставили в больницу.