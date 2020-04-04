Власти Омска закрыли въезд и выезд из города из-за коронавируса

Омск, 4 апреля. Правоохранители закрыли границы Омска на въезд и выезд с 4 по 12 апреля, сообщили в ГУ МВД России по Омской области.

Возле заградительных постов на выезде из Омска появилось несколько экипажей ГИБДД. Решение о закрытии города принял губернатор Омской области Александр Бурков.

Проезд открыт только для предприятий, которые включены в особый список. Речь идет об обеспечении работы продуктовых магазинов и аптек. При пересечении границы города водителям нужно предъявить маршрутный лист и справку с места работы.

Жителей Омска призвали с пониманием отнестись к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. В городе продолжат работу только системообразующие предприятия и предприятия жизнеобеспечения.

«Исходя из мнения медицинского сообщества, мнения Роспотребнадзора об опасности распространения коронавируса в Омской области, я решил продлить режим самоизоляции на территории региона до 12 апреля включительно», — заявил Александр Бурков.

Губернатор региона попросил омичей не покидать свои дома, штраф за нарушение режима самоизоляции до 40 тысяч рублей. Выходить из дома можно только в ближайший магазин или аптеку, по городу ездить не стоит.

За выполнением режима самоизоляции будут следить правоохранительные органы. Они могут выписывать протоколы об административном нарушении.

У омичей, которые продолжают работать, должна быть справка от работодателя. Списки организаций, которые имеют право выдавать такой документ, разместят на сайтах районных администраций.