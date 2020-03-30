Девятый заболевший коронавирусом в Новосибирской области отказался от госпитализации

Новосибирск, 30 марта. Девятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Новосибирской области, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Мужчина отказывался ложиться в инфекционную больницу, поэтому медикам пришлось обратиться в суд. По данным штаба, мужчина вместе с женой вернулся в Новосибирск из Мюнхена 15 марта.

Он находился на домашнем карантине, на момент прилета симптомов ОРВИ у него не было. У пациента взяли пробы на коронавирус, результат был положительным.

В лаборатории научного центра «Вектор» диагноз подтвердился. Жителю Новосибирска предложили госпитализацию, но он отказался.

Управление Роспотребнадзора потребовало госпитализировать пациента через суд. Иск уже рассмотрели, мужчину отправят в инфекционную больницу в принудительном порядке.

По данным на 30 марта, в России подтверждены еще 302 случая коронавируса в 35 регионах страны. В Псковской области скончался один пациент. Впервые диагнозы «коронавирус» поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

По распоряжению президента России Владимира Путина дни с 30 марта по 5 апреля сделали нерабочими. Власти считают, что это поможет сократить распространение коронавируса. Однако россияне должны придерживаться профилактических мер и соблюдать самоизоляцию.