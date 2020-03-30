Мужчина в Омске жестоко избил зоозащитницу и ее собаку

Омск, 30 марта. Житель Омска избил собаку и ее владелицу прямо рядом с домом, сообщили в ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 27 марта, когда между соседями возник конфликт. Мужчина, которому не нравилось увлечение соседки собаками, пнул питомца, а потом напал на женщину.

Пострадавшей оказалась глава организации защиты животных «Друг» Татьяны Дугиной. Она просто попыталась защитить свою собаку. Правоохранители проводят проверку по факту нанесения побоев омичке и жестокого обращения с животными.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу по собакам. Соседка стрелка пожаловалась, что мужчина угрожал сжечь ее дом.