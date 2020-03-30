Устроившего ДТП с пассажирским автобусом омича отправили под суд

Омск, 30 марта. Уголовное дело о ДТП с участием автобуса передали в Марьяновский районный суд, сообщили в прокуратуре Омской области.

ДТП произошло в ноябре 2019 года на трассе Р-254 «Иртыш». Водитель Mitsubishi Lancer пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате иномарка врезалась в автобус, который от удара улетел в кювет и перевернулся.

Один из пассажиров автобуса получил тяжкий вред здоровья, другие — травмы различной степени тяжести. Виновник аварии — 25-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью человека.

Обвиняемый полностью признал вину, в ближайшее время его дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пьяный таксист за рулем иномарки устроил массовое ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, включая ее виновника.