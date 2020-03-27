Почти 4000 человек с подозрением на коронавирус находятся на карантине в Омске

Омск, 27 марта. В Минздраве Омской области сообщили, что под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся 3980 человек.

В инфекционной больнице № 1 с симптомами ОРВИ пребывают 19 человек. По словам вице-губернатора Омска Владимира Куприянова, подтвержденных случаев коронавируса не выявлено.

Всех омичей, которые пересекают границу, отслеживают. Под особым контролем находится граница с Казахстаном, где объявлен режим ЧС по коронавирусу.

В Омской области организовали три обсервации — помещения для тех, кто не может самоизолироваться. Одна из них находится в санатории Чернолучья. В больнице имени Долматова подготовлены 200 койко-мест и 10 боксов.

Куприянов считает, что всплеск коронавируса возможен в начале апреля. Он уверен, что в регионе нужно ужесточить меры по коронавирусу.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в России объявили выходные дни. Данные меры введены по решению президента России Владимира Путина. В Омской области закроют театры, музеи, школы и другие заведения.

Общественный транспорт перейдет на режим выходного дня. В Минздраве Омской области предупредили о необходимости домашнего карантина. Нельзя ходить в гости и в места, где есть потенциальная угроза заразиться коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Крыму подтвердили семь новых случаев заболевания коронавирусом. Число заразившихся достигло 14.