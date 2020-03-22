Число омичей на домашнем карантине по коронавирусу выросло втрое

Омск, 22 марта. Число омичей, которые находятся на домашнем карантине по коронавирусу, за сутки выросло втрое - до 1205 человек, сообщили в Минздраве Омской области.

По данным на 22 марта, заболевших коронавирусом не выявлено. В стационаре находятся 26 человек, у них есть симптомы ОРВИ. Под наблюдением на домашнем карантине находятся более 1200 человек.

Минздрав региона предупреждает, что в соседних областях выявлены случаи заболевания коронавирусом. В Новосибирской области заболели четыре человека, в Тюменской — три, в Томской — один.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске зафиксировали четвертый случай инфицирования коронавирусом. По последним данным, в России зарегистрировали 306 случаев заболевания, 18 человек полностью выздоровели, их уже выписали из больницы.

По словам детского врача Евгения Комаровского, об эпидемии можно забыть, если в течение 28 дней не будет зарегистрировано ни одного случая заболевания. В других странах тоже должна быть эпидемиологически стабильная ситуация.

Диетологи напоминают, что во время карантина следует есть побольше фруктов и овощей, поскольку это поможет укрепить иммунитет. Ежедневно нужно съедать не менее двух фруктов и двух овощей.

Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены, носить медицинскую маску и использовать антисептики для рук.