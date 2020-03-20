Новосибирец в ходе конфликта расстрелял из ружья мужчину около жилого дома

Новосибирск, 20 марта. Житель Новосибирска застрелил из гладкоствольного ружья мужчину в ходе конфликта в Ленинском районе города и сбежал. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Новосибирской области.

Преступление произошло вечером 19 марта возле жилого дома на улице Гризодубовой. По версии правоохранителей, конфликт завязался между четырьмя мужчинами. В какой-то момент один из них достал из машины гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов в 36-летнего оппонента, после чего сбежал.

Пострадавший получил огнестрельное ранение грудной клетки. Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Правоохранителям удалось установить личность преступника и задержать его. Стрелка доставили в отделение полиции. В данный момент стражи правопорядка устанавливают подробные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бытовой конфликт завершился стрельбой из травматического пистолета, один человек получил телесные повреждения, передает РИАМО.