Омичка зверски убила сожителя из-за громкой музыки

Омск, 19 марта. Жительница Омска жестоко расправилась с сожителем из-за громкой музыки, сообщили в прокуратуре Центрального округа Омска.

По данным следствия, убийство произошло 21 декабря 2019 года. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки, в ходе застолья между ними произошел конфликт.

Омичке показалось, что музыка играет слишком громко, но мужчина не захотел уменьшить громкость. Женщина схватилась за нож и ранила сожителя в грудь и в голову.

Когда на место происшествия прибыла полиция, она заявила, что ранения мужчине нанес другой человек. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 52-летней женщины.

Дело передано в Куйбышевский районный суд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина зарезал жену возле здания суда. Он проходил по делу о побоях в качестве ответчика.