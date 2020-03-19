Более 20 граждан Казахстана застряли в аэропорту Омска из-за коронавируса

Омск, 19 марта. Вернувшиеся из Вьетнама казахстанские туристы застряли в аэропорту Омска. Иностранцам не разрешили пройти паспортный контроль.

Директор турагентства «Сити Трэвел» из Петропавловска Наталья Хроменко подтвердила, что в Омске находятся 26 туристов. Они провели ночь в зале прилета, а потом иностранцев перевели на второй этаж аэропорта.

По словам Хроменко, граждан Казахстана могут отправить в Нур-Султан авиарейсом 20 марта. Возможность поездки на автобусе не рассматривается.

Как сообщает издание «СуперОмск», компания-перевозчик обеспечила пассажиров горячим питанием и водой. В пресс-службе аэропорта отметили, что среди пассажиров находится один ребенок.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом власти Казахстана закрыли границу с Россией. По последним данным, в Казахстане выявили 36 случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения объявила в середине марта о пандемии коронавируса. Все страны мира предпринимают меры, чтобы помешать распространению вируса.