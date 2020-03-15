Роспотребнадзор отправил 184 омича на домашний карантин по коронавирусу

Омск, 15 марта. Сотрудники Роспотребнадзора Омской области отправили 184 человека на домашний карантин. Многие из них — россияне, вернувшиеся из Европы.

По данным ведомства, 107 россиян вернулись из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, остальные — иностранцы. Все они находятся под наблюдением врачей.

Симптомы коронавируса у них не обнаружены. В Роспотребнадзоре рассказали, что ранее на карантине был 271 человек. Они уже вернулись к обычной жизни.

По последним данным, заболевших коронавирусом в Омске нет. Однако из-за карантина отменили концерт певицы Наргиз, пишет издание NGS55.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По предварительным данным, источником заражения могли стать летучие мыши.