Не испугавшийся огня из автомата житель Новосибирска попал на видео

Новосибирск, 9 марта. Конфликт двух мужчин завершился стрельбой в одном из дворов Новосибирска. Инцидент произошел около жилого дома, видео потасовки опубликовали в Сети.

На кадрах видно, что двое мужчин очень импульсивно о чем-то спорят. У одного из оппонентов в руках находится оружие, напоминающее карабин. В какой-то момент вооруженный человек делает несколько шагов назад и направляет оружие в сторону своего противника. После этого он производит несколько выстрелов. К удивлению очевидцев события, мужчина, в которого стреляли, начинает идти в направлении выстрелов, передает «Пятый канал».

Тогда стрелок решает применить оружие иным способом и начинает бить им своего оппонента. Позже выяснилось, что мужчина стрелял холостыми патронами.

В данный момент представители полиции проводят проверку по факту случившегося и выясняют обстоятельства происшествия.