Два человека стали жертвами страшного ДТП в Омской области

Омск, 7 марта. Две легковушки столкнулись в поселке Таврическое, погибли два человека, сообщили в УГИБДД по Омской области.

ДТП произошло утром 7 марта на пересечении улиц Магистральная и Ленина. По предварительной информации, 28-летний водитель Geely столкнулся с ВАЗ-2114.

От удара иномарка влетела в столб и перевернулась. Два пассажира иномарки погибли на месте, водителя и еще двух человек из Geely госпитализировали. Они получили тяжелые травмы.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде водитель Kia не справился с управлением и сбил пешехода. Мужчина скончался от полученных травм.